CIA تكشف عن تزايد عمليات اعتقال وقتل جواسيسها في الدول

شفق نيوز/ كشفت وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (CIA) عن تزايد عمليات اعتقال وقتل الجواسيس الذين يتم تجنيدهم للتجسس لصالح الولايات المتحدة في دول العالم.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، ان وكالة الاستخبارات قالت في برقية سرية للغاية، إن مركز مكافحة التجسس التابع للوكالة نظر في عشرات الحالات في السنوات الأخيرة التي تنطوي على مخبرين أجانب قُتلوا أو اعتقلوا أو تعرضوا للاختراق على الأرجح.

واشار التقرير الى انه في السنوات الأخيرة، كانت أجهزة الاستخبارات العدائية في دول مثل روسيا والصين وإيران وباكستان تطارد مصادر وكالة الاستخبارات المركزية وفي بعض الحالات حولتهم إلى عملاء مزدوجين.

وأظهر العدد الكبير من المخبرين المخترقين في السنوات الأخيرة، البراعة المتزايدة للدول الأخرى في توظيف ابتكارات مثل المسح البيومتري والتعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي وأدوات القرصنة، وذلك لتتبع تحركات ضباط وكالة الاستخبارات المركزية من أجل اكتشاف مصادرهم.

وقال التقرير نقلا عن أشخاص لم يكشف أسمائهم، إن التحذير كان موجها في المقام الأول إلى ضباط الخطوط الأمامية، وهم الأشخاص المتورطون بشكل مباشر في تجنيد المصادر وفحصها.