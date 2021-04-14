CIA تحذر: انسحابنا من أفغانستان سيؤدي لمخاطر أمنية كبيرة

شفق نيوز/ حذر مدير وكالة الاستخبارات الأميركية، ويليام برنز، يوم الأربعاء، من أن انسحاب قوات بلاده من أفغانستان سيضعف قدرات الولايات المتحدة في الرد على تهديدات تنظيمي داعش والقاعدة.

وقال برنز خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي "لقد تعززت قدرتنا على ردع التهديدات في أفغانستان، سواء من داعش أو القاعدة، بشكل كبير من خلال وجود الجيش الأميركي والتحالف على الأرض وفي الجو، مدعوما بمعلومات استخبارية من وكالة الاستخبارات المركزية وشركائنا في مجال الاستخبارات".

وأضاف "عندما يحين موعد انسحاب القوات الأميركية، ستضعف قدرة الحكومة الأميركية على التجمع والرد على هذه التهديدات".

وأشار برنز إلى أن انسحاب القوات المسلحة الأميركية والتحالف من أفغانستان سيترتب عليه ظهور "مخاطر كبيرة" في المجال الأمني.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن الوقت حان لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة وسحب القوات الأميركية من أفغانستان.

وبحسب مقتطفات وزعت على الصحفيين، من خطاب سيلقيه بايدن في وقت لاحق اليوم، قال "سنواصل دعم الحكومة الأفغانية، لكننا لن نبقي التزامنا العسكري في أفغانستان".

ومن المقرر أن يعلن بايدن انسحاب كل الجنود الأميركيين بحلول 11 أيلول في الذكرى العشرين لاعتداءات 2001 في الولايات المتحدة.