‏"AFP" تطالب بتحقيق في ضربة صاروخية أصابت صحفيين على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

شفق نيوز / حضّت وكالة فرانس برس "AFP"، يوم السبت، السلطات الإسرائيلية واللبنانية، على إجراء تحقيق شامل في ضربة صاروخية عند الحدود، أسفرت عن مقتل وإصابة صحفيين.

وقُتل مصور فيديو في وكالة رويترز وأصيب ستة صحفيين آخرين بجروح بينهم عراقي، ومصوران في وكالة فرانس برس، في قرية "علما الشعب" جنوب لبنان أمس الجمعة.

ويقول الجيش الإسرائيلي، إنه "يدرس حيثيات ما حصل" من دون إعلان مسؤوليته عنها، في وقت يرجح الصحفيون أنهم أصيبوا بصواريخ أطلقت من الجانب الإسرائيلي من الحدود.

وشدد رئيس مجلس إدارة فرانس برس، فابريس فريس، على ضرورة بذل كل الجهود للتحقق من كيفية استهداف مجموعة من الصحفيين المحددين بوضوح والمعتمدين حسب الأصول بهذه الطريقة".

وحضّ فريس، السلطات المعنية على عدم الاكتفاء بمجرّد الفحص، بل إجراء تحقيق معمّق وتقديم إجابات موثّقة بشكل جيّد وواضحة وشفافة".

من جانبه، قال المدير العام للأخبار في فرانس برس، فيل شتويند: "على جميع الأطراف المعنية بالتوتر القائم في الشرق الأوسط على احترام عمل الصحفيين والقيام بكل ما في وسعها لضمان سلامتهم".

ومن بين صحفيي فرانس برس المصابين كريستينا عاصي التي تعرّضت إلى جروح خطيرة، خصوصا في ساقيها، وهي حاليا في قسم العناية المركّزة في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، بعدما خضعت لعملية جراحية استمرت تسع ساعات.

أما مصوّر الفيديو ديلان كولنز الذي سبق أن جُرح في أوكرانيا في يوليو/تموز الماضي، فتعرّض لإصابات أقل خطورة ويمكن أن يغادر المستشفى قريباً.