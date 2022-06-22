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950 قتيلاً في حصيلة جديدة لزلزال أفغانستان المدمر

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-22T09:45:34+0000
950 قتيلاً في حصيلة جديدة لزلزال أفغانستان المدمر

شفق نيوز/ ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي أفغانستان، الأربعاء، إلى نحو ألف قتيل، في وقت تشهد عمليات الإنقاذ مزيدا من العقيدات مع هطول الأمطار.

وقالت هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان إن 950 شخصا لقوا مصرعهم حتى الآن من جراء الزلزال، مشيرة إلى إصابة أكثر من 600 آخرين.

وتحدثت أرقام سابقة عن مقتل 130 شخصا، وسرعان ما ارتفعت الأرقام إلى 250 قتيلا ثم 280، وتوقع مسؤولون أن يرتفع العدد أكثر في الساعات المقبلة.

وكان زلزال مدمر ضرب في وقت مبكر من صباح الأربعاء جنوب شرقي أفغانستان، وبلغت قوة الزلزال 6.1 درجة، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وكانت ولاية بكتيكا الأكثر تضررا من جراء الزلزال في أفغانستان، فيما سجل وقوع ضحايا وخسائر أقل بكثير في ولاية خوست المجاورة.

وقال إن عمليات الإنقاذ وإخراج الجثث من تحت الأنقاض تسير بوتيرة بطيئة، مضيفا أن ما زاد الأمر تعقيدا هو سقوط الأمطار.

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