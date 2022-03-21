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90 زلزالا تضرب مدينة أوروبية خلال يوم واحد

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-21T07:42:20+0000
90 زلزالا تضرب مدينة أوروبية خلال يوم واحد

شفق نيوز/ أعلنت السلطات في أرخبيل جزر الأزور في البرتغال حالة التأهب بعد وقوع ما يقرب من 90 زلزالا صغيرا في جزيرة ساو خورخي البركانية الواقعة في وسط المحيط الأطلسي.

وقعت الزلازل خلال ما يزيد قليلا عن 24 ساعة على الرغم من عدم ورود تقارير عن وقوع أضرار.

وثار بركان أورزيلينا في ساو خورخي آخر مرة في عام 1808 وطلبت هيئة الحماية المدنية في جزر الأزور من خبراء مركز المراقبة البركانية في المنطقة وضع تقييم للموقف.

وقالت الحماية المدنية في بيان إنها اتصلت بالفعل برؤساء البلديات ووحدات مكافحة الحرائق المحلية وطلبت منهم التأهب ومساعدة سكان ساو خورخي إذا لزم الأمر.

وقالت الهيئة إن النشاط الزلزالي بدأ بعد ظهر السبت وحثت الناس على التزام الهدوء واتباع توصيات المسؤولين.

وتراوحت قوة الزلازل بين 1.9 إلى 3.3 درجة.

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