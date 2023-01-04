89 جندياً على الأقل.. حصيلة قتلى الروس في القصف الأوكراني ليلة رأس السنة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، أن حصيلة ضربة صاروخية أوكرانية استهدفت ليلة رأس السنة مركزاً عسكرياً روسياً في مدينة ماكيفكا التي تسيطر عليها القوات الروسية في شرق أوكرانيا ارتفعت إلى 89 قتيلا، كما كشفت السبب الذي أدى إلى وقوع هذا الاستهداف.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللفتنانت جنرال، سيرغي سيفريوكوف، في تسجيل مصور بث، فجر الأربعاء، إن "عدد رفاقنا القتلى ارتفع إلى 89" بعدما تم العثور على مزيد من الجثث تحت الأنقاض.

كما كشفت الوزارة أن استخدام جنودها هواتفهم النقالة في مدينة ماكيفكا التي تسيطر عليها القوات الروسية في شرق أوكرانيا، هو "السبب الرئيس" للضربة الصاروخية الأوكرانية التي استهدفتهم ليلة رأس السنة وأودت بالعشرات منهم.

وقال سيفريوكوف إن "هناك حاليا لجنة تحقق لجلاء ملابسات ما حدث، لكن من الواضح منذ الآن أن السبب الرئيس ... هو أن العسكريين شغلوا واستخدموا على نطاق واسع هواتفهم المحمولة في منطقة تطالها أسلحة العدو، بما يتعارض مع الحظر".

من جهتها، تؤكّد كييف أنّ حصيلة القتلى هي أعلى بكثير ممّا أقرّت به موسكو حتّى الآن.