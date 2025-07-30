8.7.. أقوى زلزال منذ 2011 يضرب السواحل الروسية وتحذيرات من تسونامي وشيك

شفق نيوز- موسكو/ واشنطن

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 8.7 درجات على مقياس ريختر، فجر الأربعاء، قبالة سواحل إقليم كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي، في أقوى درجة تُسجل عالميًا منذ عام 2011.

وأثار الزلزال مخاوف جدية من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، دفعت نظام التحذير من تسونامي الأمريكي إلى إصدار تحذيرات عاجلة شملت روسيا واليابان، بالإضافة إلى جزر هاواي وألاسكا وغوام وماريانا في المحيط الهادئ.

وقالت الهيئة الأميركية في بيان: "نقيّم حالياً مخاطر تشكّل موجات تسونامي ارتدادية بعد الزلزال الكبير الذي ضرب شرق روسيا"، مشيرة إلى أن موجات تسونامي خطيرة قد تضرب السواحل خلال الساعات المقبلة.

من جهتها، أكدت هيئة الجيوفيزياء الموحدة في كامتشاتكا، التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أن الزلزال وقع في أعماق المحيط قرب شبه جزيرة كامتشاتكا، دون أن ترد تقارير فورية عن خسائر بشرية أو مادية.

ويأتي هذا الزلزال في أعقاب سلسلة من النشاط الزلزالي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الأيام الماضية، حيث ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات قبالة سواحل شبه جزيرة نيمورو جنوب شرق اليابان، وآخر بقوة 5.4 درجات قبالة سواحل مقاطعة لامبونغ في جزيرة سومطرة الإندونيسية، دون تسجيل أضرار تذكر.

وتُعد كامتشاتكا واحدة من أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا في العالم، نظرًا لوقوعها على ما يُعرف بـ"حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تُسجّل فيها غالبية الزلازل والانفجارات البركانية الكبرى حول العالم.