8 وفيات وحرائق بسبب الطقس الحار في أوروبا

شفق نيوز – أوروبا

لقي ثمانية أشخاص حتفهم، يوم الأربعاء، منهم أربعة في إسبانيا واثنان في فرنسا واثنان في إيطاليا، مع استمرار تعرض معظم أنحاء أوروبا لموجة حر، مما أدى إلى إطلاق تحذيرات صحية واندلاع حرائق غابات وإغلاق مفاعل نووي في محطة سويسرية للطاقة.

وقال مسؤولون إسبان إن حريق غابات اندلع في كاتالونيا، أسفر عن مصرع شخصين في اليوم السابق، وأفادت السلطات أيضاً بوقوع وفيات مرتبطة بموجة الحر في إكستريمادورا وقرطبة.

وأعلنت وزارة الطاقة الفرنسية وفاة شخصين بسبب موجة الحر فضلاً عن نقل 300 آخرين إلى المستشفى.

وأصدرت إيطاليا أعلى درجات التحذير من الخطر في 18 مدينة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية أن رجلين تجاوزا الستين توفيا في واقعتين منفصلتين على شاطئ سردينيا بسبب الحر.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن أعلى درجات التحذير من الخطر ما تزال سارية في عدة مناطق بوسط فرنسا.

وحذرت إيطاليا وفرنسا وألمانيا من احتمال هبوب عواصف عاتية نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في أجواء غير مستقرة.

وتسببت عواصف عنيفة في جبال الألب الفرنسية في وقت متأخر من يوم الاثنين في انهيارات طينية، مما أدى إلى تعطيل حركة السكك الحديدية بين باريس وميلانو.

وأوقفت شركة "أكسبو" السويسرية للطاقة النووية إحدى وحدات المفاعلات في منشأة بيزناو للطاقة النووية وخفضت الإنتاج في مفاعل آخر إلى النصف أمس الثلاثاء إثر ارتفاع درجة حرارة مياه النهر.