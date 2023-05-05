8 قتلى و13 جريحاً بإطلاق نار في صربيا

قتل 8 أشخاص وأصيب 13 آخرون، الخميس، في إطلاق نار قرب مدينة "ملادينوفاك" الصربية على بعد نحو 60 كلم جنوبي العاصمة بلغراد، حسب وسائل إعلام محلية.

وأفادت قناة "آر تي إس" العامة بأن المنفّذ أطلق النار من داخل مركبة متحركة باستخدام سلاح آلي قبل أن يلوذ بالفرار، لافتة إلى أن الشرطة تبحث عن المشتبه به.

وأرسل عدد من رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، بينما حلقت مروحيات فوق الموقع.

يأتي ذلك غداة عملية إطلاق نار غير مسبوقة شهدتها مدرسة في بلغراد أقدم فيها تلميذ يبلغ 13 عاماً على قتل 9 أشخاص هم 8 من رفاقه وحارس أمني في واقعة أثارت صدمة في البلاد.