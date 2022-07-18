8 قتلى باصطدام طائرتين واطلاق نار في امريكا

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأمريكية عن مقتل 4 أشخاص بحادث اصطدام طائرتين في مطار شمال لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

وقالت إدارة الإطفاء في نيفادا على "تويتر": "تم الإبلاغ عن أربع وفيات حتى الآن".

ويشارك المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في التحقيق في الحادث.

وحسب التقارير، فقد كانت طائرة بايبر PA-46 ذات المحرك الواحد تستعد للهبوط عندما اصطدمت بطائرة سيسنا 172.

وعلى الصعيد، قتل 4 أشخاص بينهم مسلح (مساء الأحد)، في مركز تسوق بولاية إنديانا الأمريكية عندما أطلق رجل من بندقية النار في قاعة للطعام، قبل أن يلقى حتفه على يد مدني يحمل سلاحا، حسبما أفادت الشرطة.

وقال رئيس قسم شرطة غرينوود، جيم إيسون، في مؤتمر صحفي، إن الرجل دخل مركز تسوق "غرينوود بارك" يحمل بندقية والعديد من مخازن الذخيرة، وبدأ بإطلاق النار في قاعة الطعام.

وأضاف إيسون أن مدنيا مسلحا (22 عاما) وصفه بأنه "بطل حقيقي"، قتل المهاجم، وإن حصيلة الضحايا أربعة قتلى وجريحان، وهما في حالة مستقرة.

وتبحث السلطات في المركز التجاري عن أي ضحايا آخرين، لكنها تعتقد أن إطلاق النار تم احتواؤه في قاعة الطعام.

وذكر إيسون أن الشرطة صادرت حقيبة ظهر مشبوهة كانت في دورة مياه بالقرب من قاعة الطعام.