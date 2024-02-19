8 جرحى في غارتين إسرائيليتين قرب مدينة صيدا اللبنانية

شفق نيوز/ نقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن مراسلته في لبنان، مساء الإثنين، بوقوع غارتين إسرائيليتين على بلدة "الغازية" بالقرب من مدينة صيدا، مما خلف 8 جرحى.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش استهدف بنية تحتية لحزب الله في هجوم الغازية قرب صيدا.

كما ذكر شهود أن غارتين جويتين وقعتا بالقرب من بلدة الغازية على الساحل اللبناني، الإثنين، على بعد نحو 60 كيلومترا شمالي الحدود مع إسرائيل.

وتشن إسرائيل غارات جوية على المنطقة الحدودية في جنوب لبنان ضد جماعة حزب الله المسلحة، التي تطلق هي الأخرى صواريخ عبر الحدود.

ونادرا ما تشن إسرائيل غارات إلى الشمال من المنطقة الحدودية.