78 مصابا جراء حريق غابات في إزمير التركية

‎شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة التركية، يوم السبت، إصابة 78 شخصا جراء حريق في غابات ولاية إزمير، بينهم 29 مصابا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات.

وأكدت الوزارة، إرسال 10 سيارات إسعاف و3 فرق من وحدة فريق الإنقاذ الطبي الوطني، و42 من أفراد الرعاية الصحية إلى المنطقة.

‎والثلاثاء، اندلع حريق في منطقة جبل يمانلار بإزمير، قبل أن تسيطر عليه السلطات إلى حد كبير حتى ظهر الخميس.

‎وشب الحريق مجددا مساء الخميس، وانتشر بسرعة كبيرة بفعل الرياح، التي وصلت سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة، وفق تصريح والي إزمير سليمان إلبان.