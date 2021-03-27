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78 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-27T08:53:44+0000
78 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم السبت، تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطقها.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة الدكتور جوان مصطفى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإصابات توزعت بواقع 46 ذكور و32 إناث.

وبين أن التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة، 34 في القامشلي، و19 في الحسكة، و11 في ديرك، و6 في دير الزور، و3 في الشهباء، و2 في كل من كركي لكي وتل تمر، وإصابة واحدة في الرميلان، مشيراً إلى تسجيل حالة شفاء وحيدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 9570 حالة منها 366 حالة وفاة و1291 حالة شفاء.

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