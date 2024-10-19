73 قتيلاً وعشرات المصابين بقصف اسرائيلي دمر حياً سكنياً شمال قطاع غزة

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء السبت، بمقتل 73 فلسطينيا على الاقل في قصف إسرائيلي لمربع سكني في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن تسبب ايضاً بوقوع عشرات المصابين والمفقودين، بالإضافة إلى تدمير مربع سكني بالكامل.

ويواصل الجيش الإسرائيلي اجتياحه البري لمخيم جباليا شمال غزة ويشدد من حصاره لآلاف العائلات الفلسطينية في منازلها وسط تكثيف لعملياته الجوية والبرية.

وكان الدفاع المدني في قطاع غزة قد أعلن السبت مقتل أكثر من 400 فلسطيني في شمال قطاع غزة في الأسبوعين الماضيين، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي حملة تستهدف الشمال المحاصر.