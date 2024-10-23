7 قتلى وإجلاء عشرات الآلاف جراء عاصفة مدارية تضرب الفليبين

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الفليبينية، يوم الأربعاء، عن مصرع سبعة أشخاص وجلاء عشرات الآلاف الأشخاص بسبب العاصفة المدارية "ترامي" التي ضربت البلاد.

وحوّلت الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة الشوارع إلى أنهار وأغرقت قرى بأكملها بينما دُفنت بعض المركبات تحت الرواسب البركانية التي جرفتها السيول، بحسب وكالة "فرانس برس".

وفرّ 32 ألف شخص على الأقل من منازلهم في شمال الفليبين، بحسب ما ذكرت الشرطة، مع اقتراب العاصفة من جزيرة لوزون الرئيسية في البلاد.

وفي منطقة بيكول، على بعد نحو 400 كيلومتر جنوب شرق العاصمة مانيلا، تعيق الفيضانات التي بلغ منسوبها مستوى "مرتفعاً بشكل غير متوقع" جهود الإنقاذ، بحسب الشرطة.

وقالت الناطقة باسم شرطة المنطقة لويزا كالوباكيب، لوكالة "فرانس برس"، إنه "تم إرسال فرق إنقاذ تابعة للشرطة لكننا واجهنا صعوبة في الدخول إلى بعض المناطق نظراً إلى أن الفيضانات كانت كبيرة والتيار قوي جداً".

وأفاد الضابط في الشرطة برايان أورتينيرو، لوكالة "فرانس برس" بأن شخصاً غرق داخل حافلة جرفتها مياه الفيضانات في مدينة بيكول في ناغا، حيث غرق ثلاثة أشخاص آخرين.

وذكرت الشرطة أن امرأة مسنة غرقت في محافظة كزون جنوب شرق العاصمة، بينما لقي طفل حتفه بعدما سقط في قناة غمرتها المياه.

وأعلن الدفاع المدني في مانيلا مقتل شخص جراء سقوط غصن شجرة.

وحتى الساعة 14,00 (06,00 ت غ)، كان مركز العاصفة "ترامي" على بعد 160 كيلومتراً شرق محافظة أورورا في لوزون حيث تصاحبه رياح تبلغ سرعتها القصوى 85 كيلومتراً في الساعة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

ويتوقع أن يضرب ساحل لوزون الشمالي الشرقي قرب بلدة ديفيلاكان عند الساعة 23,00 (15,00 ت غ).

وأظهرت صور تحققت "فرانس برس" من صحتها، شوارع مغمورة بمياه الفيضانات الموحلة في بلدية باتو في محافظة كامارينز سور التي بلغت مستوى أسطح المنازل والمتاجر.

وقالت كارين تاباغان وهي من سكان المنطقة لـ"فرانس برس" إن "الوضع يزداد خطورة. ننتظر وصول فرق الإنقاذ".

وفي ناغا، على بعد نحو 40 كيلومتراً عن باتو، غمرت مياه الفيضانات نصف القرى الـ600 في المنطقة.

وخلال اجتماع طارئ لوكالات حكومية الأربعاء، أفاد الرئيس فرديناند ماركوس بأن "الأسوأ قادم".

وقال "أشعر بنوع من العجز لأن.. كل ما يمكننا القيام به هو الانتظار والتشبث بالأمل والصلاة بألا تكون الأضرار بالغة وبألا يكون هناك ضحايا".

ويتم إيواء العائلات التي أُجبرت على ترك منازلها في بيكول في نحو 2500 مركز في المنطقة.

وقالت كالوباكيب "هناك أيضاً انهيارات طينية بركانية في ألباي بسبب الأمطار"، في إشارة إلى الرواسب البركانية التي تتدفق من بركان مايون الشهير.

أما شمالاً، فأجلت السلطات 216 شخصاً من الساحل قرب ديفيلاكان و60 آخرين من بلدية بالانان القريبة بعدما حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من "خطر معتدل إلى كبير من العاصفة التي تشكل تهديدا للأرواح" أو أمواج مرتفعة.

وقال المسؤول عن الكوارث في منطقة إيزابيلا كونستانت فورودندا، لـ"فرانس برس"، إنه "تعيّن عليها (السلطات) القيام بعمليات إجلاء استباقية استجابة للتحذير بشأن العاصفة.. كان عليهم إجلاء بعض السكان الأصليين الذين يعيشون في منازل مصنوعة من مواد خفيفة".

وتكثر الأعاصير في المنطقة ومحيطها في هذا الوقت من العام.

لكن دراسة أظهرت مؤخراً بأنها تتشكل بشكل متزايد على مسافة أقرب من السواحل، وتشتد بشكل أسرع وتدوم مدة أطول فوق اليابسة بسبب تغير المناخ.

وتضرب نحو 20 عاصفة كبيرة وإعصاراً الفليبين أو المياه المحيطة بها كل عام، ملحقة أضراراً بالمنازل والبنى التحتية مع سقوط عشرات القتلى.