7 قتلى وجرحى من "الاسايش" بهجوم لداعش في ريف الرقة

شفق نيوز/ وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي “الأسايش” لشمال وشرق سوريا وإصابة 3 آخرين بجراح متفاوتة، وذلك في استهداف حاجز كبش غربي التابع لهم في ريف الرقة الغربي، بالأسلحة الرشاشة من قبل خلايا تنظيم داعش الاثنين.

وأفاد المرصد أن مسلحين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، عمدوا فجر اليوم الاثنين إلى استهداف حاجز يتبع لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، في ريف الرقة الغربي، وذلك بالأسلحة الرشاشة، وسط معلومات عن خسائر بشرية في صفوف “الأسايش” المتمركزين في حاجز كبش غربي.

يذكر أن المنطقة شهدت في وقت سابق عدة استهدافات عبر تفجير عبوات ناسفة.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 669 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 240 مدنياً، من بينهم 17 طفل و 12 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 424 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليون في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.