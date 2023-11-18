"61 هجوما في شهر".. إحصاء جديد للبنتاغون عن هجمات الفصائل في العراق وسوريا

شفق نيوز/ قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي تعرضت لـ 61 هجوما على الأقل خلال شهر، مؤكدا إصابة جندي أميركي في سوريا.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قد أعلنت امس الجمعة، تعرض قواعدها العسكرية في كل من العراق وسوريا إلى 58 هجوما منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال المسؤول، لموقع الحرة الأمريكي، إن القوات الأميركية وقوات التحالف تعرضت لـ 61 هجوما على الأقل بالمسيرات والصواريخ، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الثاني، مضيفا أن 29 منها كانت في العراق، و32 في سوريا، معتبراً أن معظم هذه الهجمات تم إحباطها أو فشلت في الوصول إلى أهدافها .

وأشار المسؤول إلى تعرض جندي أميركي لإصابة طفيفة في الهجوم على قاعدة تل بيدر في سوريا، كما ألحق الهجوم أضرارا بالبنية التحتية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الهجمات على قاعدة عين الأسد الجوية و قاعدة باشور (الحرير) في العراق لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار .

وفي وقت سابق أمس الجمعة، قال مسؤولان أميركيان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لرويترز إن جنديا أميركيا أصيب بجروح طفيفة، في أحدث موجة من الهجمات على القوات الأميركية في سوريا والعراق.

وأمس الجمعة، أعلنت ما تسمى "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهداف قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، غربي البلاد، بطائرتين مسيرتين.

وأنحت الولايات المتحدة باللوم على إيران والفصائل المسلحة التي تدعمها في أكثر من 60 هجوما على القوات الأميركية في العراق وسوريا، منذ منتصف أكتوبر، مع تصاعد التوترات الإقليمية بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي بدأت في السابع من أكتوبر.

وأصيب ما لا يقل عن 60 جنديا بإصابات طفيفة، معظمها إصابات دماغية، منذ 17 أكتوبر. ويقول المسؤولون إن جميع الأميركيين الذين أصيبوا عادوا إلى الخدمة.

وذكر مسؤولان أميركيان ومسؤولون في إقليم كوردستان العراق لرويترز أن القوات الأميركية في العراق وسوريا تعرضت خلال يوم أمس الجمعة وحده للهجوم ثلاث مرات.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، إن هجوما بطائرة مسيرة في تل بيدر بسوريا أدى إلى إصابة جندي، لكنه سرعان ما عاد إلى الخدمة.

وأضاف للوكالة أن طائرات مسيرة هاجمت أيضا القوات في موقعين بالعراق يستضيفان قوات أميركية، وهما قاعدة الحرير الجوية وقاعدة عين الأسد، لكنها لم تتسبب في أي أضرار أو إصابات.

وأكد جهاز مكافحة الإرهاب في اقليم كوردستان العراق في بيان وقوع الهجوم بمسيرة على الحرير.

ووقع 32 هجوما على القوات الأميركية منذ السابع من أكتوبر في سوريا، والباقي في العراق.

ورد "البنتاغون" حتى الآن بتنفيذ ثلاث مجموعات من الضربات مستهدفة المنشآت التي تستخدمها إيران والقوات التي تدعمها، لكن الضربات الانتقامية حتى الآن اقتصرت على سوريا ولم تحدث في العراق.