60 ألف مقاتل عراقي.. روما تعلن أولوية دعمها لبغداد

من الاجتماع - 19 كانون الأول 2025 (الخارجية العراقية)

شفق نيوز- روما

أعلن وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، يوم الجمعة، أن بلاده شاركت في تدريب نحو 60 ألف مقاتل عراقي من مختلف التشكيلات، مؤكداً أن دعم العراق وقواته الأمنية يشكل أولوية لدى إيطاليا.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، بوزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، في مقر وزارة الدفاع الإيطالية، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الرسمية التي يجريها الوزير العراقي خلال زيارته إلى العاصمة الإيطالية روما.

وبحسب بيان للخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز فإنه جرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات العراقية – الإيطالية، ولا سيما في مجالات التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، بما يعكس مستوى الشراكة القائمة بين البلدين.

من جانبه، أشار وزير الدفاع الإيطالي إلى الأهمية المحورية للعراق، مؤكداً أنه يعد ركناً أساسياً في استقرار منطقة الشرق الأوسط، وأن دعم العراق وقواته الأمنية يشكل أولوية لدى إيطاليا.

كما بحث الجانبان سبل تطوير التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية، وتم الاتفاق على العمل المشترك لإزالة العقبات التي تواجه هذا التعاون، بما يسهم في تعزيز الشراكة الثنائية.

ودعا فؤاد حسين الجانب الإيطالي إلى زيارة العراق لمواصلة الحوار المباشر والتباحث في الآليات الكفيلة بتجاوز التحديات القائمة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وفي هذا السياق، أعرب وزير الدفاع الإيطالي عن اعتزاز بلاده بمشاركتها في تدريب نحو 60 ألف مقاتل عراقي من مختلف التشكيلات، من خلال برامج ودورات تدريبية متخصصة، فيما قدم فؤاد حسين شكره وتقديره لإيطاليا على هذا الدعم المتواصل.

كما تناول اللقاء بحث آخر التطورات الإقليمية، حيث ناقش الجانبان الملف السوري، وأكدا أهمية دعم استقرار سوريا، وضرورة أن يكون لها دور إيجابي في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، مع التشديد على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري لتحقيق الاستقرار ومواجهة الإرهاب.

وفيما يتعلق بالملفات المرتبطة بإيران، شدد الجانبان على أهمية العمل المشترك لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكدين أن أي توتر جديد ستكون له انعكاسات سلبية تطال جميع دول المنطقة دون استثناء.