60 سفينة فرنسية عالقة في مياه الشرق الأوسط بسبب إغلاق مضيق هرمز

شفق نيوز- باريس

أعلن وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو، يوم الجمعة، أن 60 سفينة فرنسية عالقة منذ أيام في مياه الشرق الأوسط بسبب إغلاق مضيق هرمز من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وقال تابارو في كلمة خلال مشاركة بقمة شانغي للطيران في مركز ساندس للمعارض والمؤتمرات في سنغافورة، إن 52 سفينة فرنسية ​عالقة حالياً في ​مياه الخليج، وثماني سفن ⁠أخرى في البحر ​الأحمر، في الوقت ​الذي تسعى فيه باريس إلى حشد الدعم لتشكيل ​تحالف دولي لتأمين ​حركة الملاحة في المنطقة، بحسب وكالة "رويترز".

وأكد أن الحكومة الفرنسية "⁠على اتصال دائم بأطقمها، إذ يوجد بحارة ⁠فرنسيون ​على متن ​عدد من هذه السفن".

وكان مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، إبراهيم جباري، أعلن يوم الاثنين الماضي، أن "مضيق هرمز تم إغلاقه"، محذراً من أن القوات الإيرانية ستستهدف أي سفينة تحاول العبور.

وأضاف أن إيران ستستهدف خطوط النفط التابعة لمن وصفهم بـ"الأعداء"، مؤكداً أن بلاده "لن تسمح بتصدير النفط من المنطقة في ظل التصعيد الحالي".

ويوم أمس الأول الأربعاء، كشفت مواقع خدمات تتبع حركة السفن عن توقف العشرات من ناقلات النفط على جانبي مضيق هرمز بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني فرض السيطرة الكاملة عليه وإغلاقه.

ووفقاً للمواقع فإن المضيق "شبه خالٍ من حركة السفن"، في حين أكدت شبكة "سي أن أن" على أنه منذ يوم أمس الأول الاثنين لم تعبر سوى ناقلتان مضيق هرمز.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.