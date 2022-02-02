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6 أعراض جلدية تؤكد إصابتك بالمتحور أوميكرون

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-02T05:39:33+0000
6 أعراض جلدية تؤكد إصابتك بالمتحور أوميكرون

شفق نيوز / كشف علماء أوبئة بريطانيون، يوم الأربعاء، عن وجود 6 أعراض جلدية تؤكد إصابة الشخص بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المعروفة بأوميكرون.

وبحسب العلماء، غالبًا ما تشبه علامات الإصابة بمتحور أوميكرون علامات الإصابة بالسارس، لكن لها ميزات معينة.

وقام العلماء بتسمية ست علامات رئيسة لأوميكرون، والتي يمكن تحديدها من خلال حالة الجلد، وهي يعاني المرضى من "أصابع القدم القلبية" على أقدامهم، فقد يتغير لونها، ويصبح أحمر أو أرجوانيًا.

وقد يشعر المصاب أيضًا بالحكة أو الطفح الجلدي، كما يمكن أن يشير تشقق الشفاه أو التهابها إلى وجود عدوى أوميكرون.

ويجدر القلق بشكل خاص، وفقاً للعلماء، عندما تصبح الشفاه مزرقة أو رمادية شاحبة، لأن ذلك يشير إلى وجود آفة في الجهاز التنفسي.

وإضافة إلى ذلك، قد يصاب الجلد بطفح أو بقع تسبب الجرب، وأيضًا في حالة عدوى أوميكرون، قد يظهر على الشخص علامات مشابهة للحرارة الشائكة، وتهيج الجلد الذي يحدث بسبب تعرق الشخص بشدة.

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