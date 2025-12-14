56 قتيلاً وجريحاً.. أستراليا تعلن ارتفاع حصيلة هجوم بوندي

شفق نيوز- كانبرا

أعلنت الشرطة الأسترالية، مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة عملية إطلاق النار التي استهدفت احتفالاً يهودياً على شاطئ بوندي.

ونشرت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، فجر اليوم الاثنين بتوقيت أستراليا، بياناً جاء فيه: "تؤكد الشرطة وفاة 16 شخصاً وبقاء 40 آخرين في المستشفى إثر حادث إطلاق النار الذي وقع أمس (الأحد بتوقيت أستراليا) في بوندي".

فيما لم يوضح البيان ما إذا كانت الحصيلة تشمل أحد منفذي الهجوم الذي لقي حتفه.

وشهد شاطئ بوندي الشهير في سيدني، الأحد، حادث إطلاق نار خلال احتفالات بعيد "هانوكا" اليهودي (عيد الأنوار).

فيما أعلنت الشرطة الأسترالية إلقاء القبض على مشتبه به ومقتل آخر.

من جهته وصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي مشاهد إطلاق النار بـ"المرعبة والمؤلمة والمقلقة".

وأكد كريس مينز، رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية أن إطلاق النار استهدف اليهود في سيدني.

وقال خلال مؤتمر صحافي "خُطّط هذا الهجوم لاستهداف الجماعة اليهودية في سيدني في اليوم الأول من عيد هانوكا"، مضيفاً أن السلطات ستعمل كل ما في وسعها لضمان أمن اليهود في البلاد.

يذكر أن أستراليا كانت شهدت في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2024، هجوماً استهدف كنيساً يهودياً (Adass Israel Synagogue) في حي ريبولنيا بملبورن، حيث دخل حينها 3 أشخاص ملثمين الكنيس، بعدما كسروا نافذة، وأضرموا النار في أرجائه.

وشهدت أستراليا 13 هجوماً سابقاً وصفت كـ"معادية للسامية" منذ اندلاع حرب إسرائيل على قطاع غزة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.