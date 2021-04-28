سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

51 مترشحاً بينهم 7 سيدات يتنافسون للظفر بالرئاسة السورية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-28T14:28:09+0000
51 مترشحاً بينهم 7 سيدات يتنافسون للظفر بالرئاسة السورية

شفق نيوز/ بلغ عدد المتقدمين بطلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية السورية 51 مترشحاً بينهم 7 سيدات مع إغلاق باب قبول طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية، اليوم الاربعاء.

وشهد اليوم الأخير من تلقي طلبات الترشح تقديم 10 طلبات ترشح جديدة ليبلغ عدد الطلبات التي تبلغ بها مجلس الشعب من قبل المحكمة الدستورية العليا 51 بينها طلبات ترشح من 7 سيدات.

وكان رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقا لأحكام الدستور اعتباراً من يوم الاثنين الـ 19 من الشهر الجاري وحتى نهاية الدوام الرسمي من اليوم الأربعاء الـ 28 من نيسان 2021.

وينص قانون الانتخابات العامة على أنه لا يقبل طلب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من قبل 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء تأييد أكثر من مرشح واحد.

وبدأت عملية تأييد أعضاء مجلس الشعب لمرشحيهم في الانتخابات الرئاسية في العشرين من الشهر الجاري وتجري في قاعة خاصة ضمن مبنى المجلس بحضور رئيس مجلس الشعب حيث يقوم عضو المجلس بتدوين اسمه في سجل خاص ويأخذ من رئيس المجلس ورقة التأييد ثم يدخل الغرفة السرية المعدة لملء البيانات على ورقة التأييد وتتضمن اسم المرشح الذي يريد تأييده ثم يضع الورقة في ظرف خاص ويختمه بلصاقة ليزرية ويضعه في صندوق التأييدات.

وبعد انتهاء المهلة المحددة لعملية التأييدات الخطية يختم الصندوق ويرسل إلى المحكمة الدستورية العليا التي تشرف على العملية الانتخابية وتدرس قانونية طلبات الترشح والبت فيها.

related

تحديد الـ26 من الشهر المقبل موعداً للانتخابات الرئاسية السورية

Date: 2021-04-18 10:00:55
تحديد الـ26 من الشهر المقبل موعداً للانتخابات الرئاسية السورية

قسد تنفي مقتل عناصر تابعين لها في مناطق سيطرة تركيا شمال سوريا

Date: 2021-02-22 09:49:39
قسد تنفي مقتل عناصر تابعين لها في مناطق سيطرة تركيا شمال سوريا

أبو الغيط: تركيا مسؤولة عن إدخال الإرهابيين لسوريا

Date: 2019-10-15 21:30:40
أبو الغيط: تركيا مسؤولة عن إدخال الإرهابيين لسوريا

مقتل واصابة 13 شخصا في انفجار سيارة مفخخة في مدينة اعزاز السورية

Date: 2021-01-31 12:59:19
مقتل واصابة 13 شخصا في انفجار سيارة مفخخة في مدينة اعزاز السورية

السلطات اللبنانية: "حزب الله" يفكر بالعودة من سوريا

Date: 2020-09-13 11:26:00
السلطات اللبنانية: "حزب الله" يفكر بالعودة من سوريا

واشنطن تطالب بإطلاق سراح 128 ألف معتقل من السجون السورية

Date: 2019-09-30 21:57:01
واشنطن تطالب بإطلاق سراح 128 ألف معتقل من السجون السورية

سوريا تعلن اسقاط طائرة مسيرة للجيش التركي

Date: 2020-03-01 11:56:24
سوريا تعلن اسقاط طائرة مسيرة للجيش التركي

مخلفات الحرب في سوريا تقتل وتصيب 21 شخصاً

Date: 2021-03-07 16:22:27
مخلفات الحرب في سوريا تقتل وتصيب 21 شخصاً