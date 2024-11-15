5% منهم "مثليين".. "البنتاغون" تسجل ارتفاعاً في حالات بين العسكريين الأمريكيين

شفق نيوز/ كشف تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" عن تزايد ملحوظ في حالات الانتحار بين العسكريين خلال العام 2023.

وأظهر التقرير أن حالات الانتحار بين الموظفين العاملين زادت تدريجياً، إذ سجلت الحالات العام الماضي زيادة نسبتها 9% عن الحالات المُسجلة بالعام، الذي سبقه.

وأشار التقرير إلى أن قائمة العسكريين المنتحرين، تضمنت 363 عضواً نشطاً، و69 من جنود الاحتياط، و91 من الحرس الوطني، على ما أوردت وكالة الأنباء الإسبانية.

وبيّن التقرير أن معظم أعضاء الخدمة الفعلية، الذين ماتوا بسبب الانتحار كانوا من الشباب المجندين.

كما أن ما يقرب من 70% كانوا من البيض، وكان السلاح الناري هو الأسلوب الذي اختاره 65% منهم، يليه الاختناق.

وبحسب التقرير، فقد تم تحديد 4.7% من الأشخاص الذين انتحروا في العام 2023 على أنهم من المثليين أو من ثنائيي الجنس، فيما أبلغ 27.6% عن نواياهم بإيذاء أنفسهم لشريكهم، أو لصديق، أو للفريق الطبي.

فيما أظهرت بيانات التقرير بخصوص العام 2022، أن 146 من الذين توفوا من أقارب أفراد القوات المسلحة بسبب الانتحار.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد أعلن في شهر أيلول/ سبتمبر 2023، عن خطة تهدف لمنع الانتحار وتركز على تعزيز بيئة داعمة، وتحسين رعاية الصحة العقلية، ومراجعة التدريب على الوقاية من الانتحار وتعزيز ثقافة السلامة.