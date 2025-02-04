5 إصابات بإطلاق نار في مدرسة بالسويد

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة السويدية، يوم الثلاثاء، أن خمسة أشخاص أصيبوا بالرصاص في مدرسة بمدينة أوريبرو بوسط السويد.

وقالت الشرطة في بيان: "وقع إطلاق نار في المدرسة وأصيب أربعة أشخاص بالرصاص"، مشيرة إلى أن "خطورة الإصابات غير واضحة".

وأوضحت الشرطة في وقت لاحق أنه تم تسجيل إصابة خامسة بالرصاص، حيث أظهرت صور من مكان الحادث انتشار قوات الشرطة مع العديد من سيارات الإسعاف والطوارئ.

وطلبت الشرطة من السكان الابتعاد عن المنطقة في إطار العملية الجارية.