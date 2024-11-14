48 وفاة و8000 بالكوليرا في تعز اليمنية منذ مطلع العام الحالي

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الصحية اليمنية، يوم الخميس، عن تسجيل 48 وفاة ونحو ثمانية آلاف إصابة بالكوليرا في محافظة تعز، منذ مطلع العام الحالي.

وقال مسؤول الإعلام والتثقيف في مكتب وزارة الصحة بمحافظة تعز تيسير السامعي، إن "وباء الكوليرا يواصل الانتشار في محافظة تعز، حيث تم رصد 48 وفاة منذ مطلع العام الحالي".

وأضاف أن "عدد الإصابات بالوباء في محافظة تعز يقترب من 8 آلاف حالة منذ مطلع العام الحالي".

ولفت إلى أن "الوباء يواصل الانتشار ويتطلب تدخلا عاجلاً من المنظمات الدولية من أجل العمل على احتوائه".

وفي 10 تموز/ يوليو الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية انخفاض التمويلات الدولية للقطاع الصحي بنحو 70%.

وفي 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، كشف تقرير أممي عن ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في اليمن إلى 219 ألفاً و9 حالات منذ مطلع العام الحالي.

وأضاف التقرير أن محافظات الحديدة وحجة وذمار وتعز من أكثر المحافظات التي شهدت انتشارا للإصابات بالمرض.

​​ومنذ أكثر من عامين، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال)، منذ 21 أيلول/ سبتمبر 2014.

ودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، ولاسيما القطاع الصحي، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثيةً في العالم، حسب الأمم المتحدة.