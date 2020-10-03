45 قتيلاً وجريحاً في هجوم بسيارة مفخخة شرقي أفغانستان

شفق نيوز/ قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 30 آخرين يوم السبت في هجوم بسيارة مفخخة استهدف مقرا حكوميا شرق أفغانستان.

ووقع الانفجار في مبنى إداري يضم أيضا مرافق عسكرية في منطقة غني كيل بولاية ننغارهار، على ما أفاد المتحدث باسم الحاكم عطا الله خوغياني لفرانس برس.

وقال المتحدث ذاته إن سيارة مفخخة انفجرت عند مدخل المبنى، وحاول عدة مسلحين دخول المبنى بعد الهجوم، لكنهم قتلوا على أيدي قوات الأمن.

وأكد المتحدث باسم الشرطة الإقليمية فريد خان تفاصيل الهجوم، وأشار إلى أن معظم القتلى هم من عناصر قوات الأمن الأفغانية، بالإضافة إلى مدنيين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد، لكن خان اتهم طالبان، حيث تنشط طالبان وداعش في تلك المنطقة.

وكثفت طالبان من هجماتها رغم انخراطها في مفاوضات سلام مع مفاوضي الحكومة الأفغانية، ويوم الثلاثاء الماضي قتل 14 مدنيا بينهم سبع نساء وأربعة أطفال بانفجار قنبلة في ولاية دايكندي وسط أفغانستان.



