45 قتيلاً.. ارتفاع حصيلة انهيار مدرسة في إندونيسيا والبحث جارٍ

موقع انهيار المدرسة - 5 تشرين الأول 2025 (أ ف ب)

شفق نيوز- جاكرتا

أعلنت السلطات الإندونيسية، يوم الأحد، ارتفاع حصيلة انهيار المدرسة في جزيرة جاوة الأسبوع الماضي إلى 45 قتيلاً، مع مواصلة انتشال جثث من تحت الأنقاض.

وانهار جزء من المدرسة الداخلية المتعددة الطبقات في جزيرة جاوة الاثنين الماضي أثناء تجمع الطلاب لأداء صلاة العصر.

وأفاد مدير العمليات في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث يودهي برامانتيو بانتشال 19 جثة إضافية الأحد.

وقال أمام صحافيين "بناء على حساباتنا، وصل العدد الاجمالي للضحايا الذين قمنا بإجلائهم الى 149"، موضحاً أن من بينهم 45 قتيلاً.

وكانت حصيلة سابقة أوردها برامانتيو الأحد أفادت بمقتل 37 شخصاً.

وأكد مدير الوكالة المحلية للبحث والانقاذ نانانغ سيجيت الحصيلة.

وكان برامانتيو أفاد قبل العثور على الجثث الإضافية الأحد، بأن 26 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين.

وشدد على أن فرق الانقاذ تعمل على مدار الساعة للعثور على كل المفقودين في انهيار المدرسة الإسلامية.

وأوضح "سنواصل بذل أقصى جهدنا، على الأرجح سنمدّد العملية الى أن نتأكد من أنه تمّ العثور على كل الضحايا".

ورجّح أن تتمكن السلطات من إزالة كل الركام بحلول بعد غد الثلاثاء.

من جهته، قال بودي إيراوان من الوكالة الوطنية أن "نحو 60%" من عملية الانقاذ قد أنجز.

أضاف "نأمل أنه بحلول الغد تتم تسوية كل شيء بالأرض، ويمكننا عندها أن نحدد بشكل تقريبي عدد الضحايا الباقين تحت الأنقاض".

ووافقت عائلات المفقودين الخميس الماضي على استخدام آليات ثقيلة بعد انقضاء 72 ساعة على الكارثة، وهي عادة المدة القصوى للبقاء على قيد الحياة.

وتواجه عمليات الانقاذ صعوبات لأن الارتجاجات في مكان معين قد تؤثر على أجزاء أخرى من المبنى المنهار جزئياً، على ما أفاد مسؤولون.

وبوشر تحقيق حول الحادث الاثنين الماضي. وتفيد المعلومات الأولية بوجود مشاكل بنوية وعدم احترام معايير البناء السليم، بحسب خبراء.