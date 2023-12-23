44 منهم أصيبوا خلال آخر 24 ساعة.. الجيش الاسرائيلي يعلن أعداد إصابات الضباط والجنود في غزة

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، حصيلة جديدة بإصابات الضباط والجنود في حرب غزة البرية.

وذكر الجيش أن "44 عسكرياً أصيبوا في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الأخيرة إصابة 10 منهم خطيرة".

واشار الجيش الى "إصابة 189 ضابطا وجنديا بجروح خطيرة في العمليات البرية و310 بجروح متوسطة و327 بجروح طفيفة".

ولفت الجيش الإسرائيلي الى "مقتل جندي في قصف لحزب الله استهدف جنودا في منطقة شتولا في الجليل الأعلى أمس".

ومنذ بدء الحملة البرية الإسرائيلية في أواخر أكتوبر، قُتل نحو 110 من الجنود الإسرائيليين عندما توغلت الدبابات وجنود المشاة في المدن ومخيمات اللاجئين، بحسب أرقام إسرائيلية رسمية. وكان ربع هذا العدد تقريبا من أطقم الدبابات، بحسب رويترز.

وبدأ الهجوم الإسرائيلي بعدما توغل مسلحون من حماس عبر الحدود في السابع من أكتوبر، مما أدى إلى مقتل 1200 شخص أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال واحتجاز أكثر من 200 رهينة أُطلق سراح بعضهم في وقت لاحق.

ومنذ اندلاع الحرب قُتل ما يقرب من 20 ألف فلسطيني في غزة حسب السلطات الصحية التابعة لحماس، مما أثار مطالب دولية بوقف إطلاق النار ودعوات من جانب الولايات المتحدة لتغيير الاستراتيجية الإسرائيلية في الحرب وتوجيه ضربات أكثر دقة.