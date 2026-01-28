"40 ألف جندي أميركي بمتناول صواريخها".. روبيو: لا نعلم من سيحكم إيران بعد خامنئي

شفق نيوز- واشنطن

أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الأربعاء، وجود 40 ألف جندي من بلاده في الشرق الأوسط بمرمى صواريخ ومسيرات القوات الإيرانية، في حين لفت إلى أنه لا يعلم من سيحكم إيران بعد سقوط نظام المرشد الأعلى علي خامنئي.

وقال روبيو في حديث للصحفيين: "لا أحد يعلم من سيتولى الحكم في إيران إذا أزيح المرشد الأعلى، ولا أعتقد أن أي شخص يستطيع أن يقدم إجابة بسيطة عما سيحدث في إيران إذا سقط المرشد الأعلى والنظام".

ولفت إلى أن "النظام الإيراني قائم منذ فترة طويلة ويتطلب ذلك الكثير من التفكير الدقيق قبل محاولة الإطاحة به، وكذلك التفكير بوجودنا في المنطقة إذا سقط النظام والمرشد".

وتابع روبيو: "لدينا 30 إلى 40 ألف جندي في 9 مواقع بالشرق الأوسط جميعهم في متناول المسيرات والصواريخ الإيرانية"، مبيناً أن "قواتنا في المنطقة على أتم الاستعداد للدفاع عن أنفسهم في حال استهدفتهم إيران".

وأشار روبيو إلى أنه "يجب أن نملك قوة كافية في الشرق الأوسط للدفاع في حال مهاجمة إيران قواتنا في المنطقة، وأن نكون قادرين على الرد ومنع هجوم استباقي علينا وعلى حلفائنا في الشرق الأوسط"، مؤكداً بالقول: "أتمنى ألا نصل إلى مرحلة الخيار العسكري مع إيران".