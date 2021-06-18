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4 ملايين وفاة بكورونا حول العالم منذ ظهور الجائحة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-18T05:28:31+0000
4 ملايين وفاة بكورونا حول العالم منذ ظهور الجائحة

شفق نيوز / تجاوزت حصيلة الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في أنحاء العالم حاجز الـ4 ملايين حالة، يوم الجمعة، وفقا لإحصاء أعده "world meter".

ويعتقد العديد من خبراء الصحة، أن عدد القتلى الرسمي لا يحصى على مستوى العالم، فيما قدرت منظمة الصحة العالمية، الشهر الماضي، أن الوفيات ستكون أعلى من ذلك بكثير.

ورغم أن عدد وفيات كورونا استغرق عامين حتى أصبح مليوني شخص، بينما تم تسجيل المليونين الأخرى في 166 يوما فقط، وفق وكالة رويترز.

والبلدان الخمسة الأولى من حيث العدد الإجمالي للوفيات، هي الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا والمكسيك، وتمثل حوالي 50٪ من جميع الوفيات في العالم.

بينما سجلت بيرو والمجر والبوسنة وجمهورية التشيك وجبل طارق أعلى معدلات الوفيات عند تعديلها لتناسب عدد السكان.

وتواجه دول أمريكا اللاتينية أسوأ انتشار للفيروس منذ مارس، حيث تم الإبلاغ عن 43 من كل 100 إصابة في العالم في المنطقة.

وتعد الهند والبرازيل من البلدان التي تبلغ عن أكبر عدد من الوفيات كل يوم بمتوسط سبعة أيام ولا تزالان تعانيان من مشاكل حرق الجثث ونقص أماكن الدفن.

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