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4 قتلى وجرحى بانفجار في منبج السورية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-10T19:44:35+0000
4 قتلى وجرحى بانفجار في منبج السورية

شفق نيوز/ وقتل وأصيب 4 أشخاص، 3 منهم من قوى النجدة التابعة لقوى الأمن الداخلي (الأسايش)، مساء الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة منبج بمنطقة الإدارة الذاتية شمال سوريا.

وافاد مراسل وكالة شفق نيوز في القامشلي بأن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من جامع الفتح في الجهة الغربية من مدينة منبج أثناء مرور دورية لقوات النجدة في المكان.

وأوضح أن عنصرا في النجدة قتل وأصيب اثنان آخران إلى جانب مدني بجروح جراء الانفجار.

وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت في الموقع ذاته في آذار/مارس الماضي ما تسبب بإصابة مدني بجروح متفاوتة.

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