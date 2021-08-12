4 ضحايا ومفقود بسبب السيول في شمال تركيا

شفق نيوز/ قالت إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا، الخميس، إن 4 أشخاص لقوا مصرعهم في سيول اجتاحت كاستمونو في منطقة البحر الأسود، فضلاً عن اعتبار واحد في عداد المفقودين.

ووقعت السيول في إقليمي بارتين وسينوب في منطقة البحر الأسود، في حين ذكرت قناة "تي آر تي" التركية الرسمية، الأربعاء، أن شخصاً توفي بعد إصابته بأزمة قلبية وسط السيول في بارتين.

وأكدت إدارة الطوارئ والكوارث، استمرار إجلاء السكان من المناطق المتضررة بطائرات مروحية، مضيفة أن بعض الطرق مغلقة بسبب تضرر أو انهيار جسور.

وأظهرت مقاطع بثها التلفزيون، جرف السيول لعشرات السيارات، وأكوام من الحطام في الشوارع. وقالت إدارة الطوارئ إن الأمطار الغزيرة ستخف شدتها في المنطقة، اعتباراً من الجمعة، وفقاً لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.

وكان وزير الزراعة والغابات بكير باكديميرلي اكد تعليقا على الفيضانات والأمطار الغزيرة: "من وجهة نظر الأرصاد الجوية، ربما نواجه كارثة لم نشهدها منذ 50 أو 100 عام".

وتكافح تركيا أيضاً حرائق غابات مستعرة، أتت على مساحات شاسعة من الغابات على طول الساحل الجنوبي للبلاد في الأسبوعين الماضيين.