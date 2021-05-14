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4 صواريخ إسرائيلية تدمر موقعاً لحماس في غزة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-14T16:15:42+0000
4 صواريخ إسرائيلية تدمر موقعاً لحماس في غزة

شفق نيوز/ قصفت طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة فرعا جديدا لبنك الإنتاج التابع لحركة حماس في مدينة غزة، حيث دمرته بشكل كامل.

واستهدف القصف مقر البنك الواقع قرب مجمع الشفاء الطبي، أكبر مجمع طبي في قطاع غزة، بأربعة صواريخ ما أدى إلى تدميره بشكل كامل.

وسبق أن قصف الجيش الإسرائيلي، مقرا آخر لبنك الإنتاج جنوب قطاع غزة، كما قصف مقرين للبنك الوطني الإسلامي التابع لحماس، في مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وواصل الجيش الإسرائيلي، شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، حيث استهدف منزلاً في مدينة رفح جنوب القطاع، كما قصف منزلاً في حي الشجاعية شرق غزة.

ونفذت طائرات إسرائيلية غارات على منزل القيادي في القسام أيمن نوفل في مخيم البريج وسط غزة، كما استهدفت الطائرات الحربية منزل القيادي في كتائب القسام مروان عيسى في نفس المخيم، دون أن يسفر هذا القصف عن إصابات.

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