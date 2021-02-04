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4 دول أوروبية كبرى تتحرك لإحياء اتفاق إيران النووي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-04T19:38:24+0000
4 دول أوروبية كبرى تتحرك لإحياء اتفاق إيران النووي

شفق نيوز/ قالت أربعة مصادر مطلعة، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن يجري وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا محادثة قريبا؛ لبحث كيفية إحياء الاتفاق النووي مع إيران الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وامتنعت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، عن تحديد موعد إجراء المكالمة رفيعة المستوى، على الرغم من أن اثنين قالا إن ذلك قد يحدث غدا الجمعة، وقال اثنان آخران إنه قد يكون الأسبوع المقبل. ويمكن أن تشمل المكالمة قضايا أخرى، وفق ما أوردته رويترز.

وامتنعت وزارة الخارجية عن التعليق على ما إذا كان وزراء الخارجية الأربعة سيجتمعون افتراضيا قريبا. ولم ترد وزارتا الخارجية الألمانية والفرنسية وكذلك السفارة البريطانية في واشنطن بعد على طلبات للتعليق.

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