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4 آب من كل عام حداد وطني في لبنان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-11T11:06:46+0000
4 آب من كل عام حداد وطني في لبنان

شفق نيوز / أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، يوم الجمعة، موافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، على مشروع مرسوم يقضي باعتبار 4 آب يوم حداد وطني على أرواح ضحايا مرفأ بيروت.

وخاطب دياب وفدا من أهالي شهداء المرفأ، قائلا: "أنتم أصحاب الجروح العميقة الذين خسروا أحباءهم، وكل تعاطف الدنيا لا يوازي خسارتكم، ولا يعيد لكم أحباءكم.. غضبكم مفهوم ومشروع، لأن الذي حصل هو أحد نتائج الفساد في البلد.

وأشار دياب إلى وجود "محاولات حصلت لتضييع القضية عبر التركيز على هوامشها وليس على أساسها"، معتبرا أن "الفساد المستشري والذي يتحكم بالدولة، هو المسؤول الأول عن انفجار المرفأ، لكن طبعا يجب أن نعرف الحقيقة الكاملة عن هذا الانفجار".

وأوضح أنه وقع على مشروع مرسوم يقضي باعتبار 4 آب هو يوم حداد وطني، حتى يتذكر اللبنانيون حجم الألم الذي أصابهم وأصاب البلد".

وختم حديثه بالقول: "أعرف أن هذا لا ينصف شهداءنا، ولا جرحانا، ولا المتضررين، لكنه وقفة وجدانية حتى نستذكر أن الفساد انفجر في مرفأ بيروت".

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