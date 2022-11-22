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36 قتيلا في حريق داخل مصنع صيني

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-22T05:33:21+0000
36 قتيلا في حريق داخل مصنع صيني

شفق نيوز / لقي 36 شخصا، مصرعهم وما يزال اثنان آخران في عداد المفقودين، في حريق اندلع بمصنع في وسط الصين.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن "الحريق "اندلع عصر الاثنين في مصنع بمدينة أنيانغ في مقاطعة هينان بوسط الصين".

ولم تدل الوكالة بمزيد من التفاصيل.

والحوادث الصناعية شائعة في الصين، وغالبا ما تنتج عن عدم الالتزام بقواعد السلامة.

وفي مارس 2019، أدى انفجار في مصنع للمواد الكيميائية في يانتشنغ التي تبعد 260 كيلومترا من شنغهاي، إلى مقتل 78 شخصا وتدمير منازل في دائرة قطرها كيلومترات عدة.

وفي 2015 قتل 165 شخصا في انفجار ضخم وقع في مستودع للمواد الكيميائية في شمال تيانجين، في أحد أسوأ الحوادث الصناعية في الصين.

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