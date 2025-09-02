31 قتيلاً وجريحاً بهجوم انتحاري أعقبه معركة دامية في باكستان

قوات من الأمن الباكستاني (أ ف ب)

شفق نيوز- إسلام أباد

أعلنت الشرطة الباكستانية، يوم الثلاثاء، مقتل ستة من أفراد الأمن وستة مسلحين خلال هجوم انتحاري على قاعدة لقوات شبه عسكرية أعقبه معركة بالأسلحة النارية استمرت 12 ساعة في شمال غربي البلاد.

وقال قائد شرطة المنطقة سجاد خان إن الانتحاري صدم سيارته المحملة بالمتفجرات بسور القاعدة في بلدة بانو في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، مما تسبب في انفجار سمح لمهاجمين آخرين بدخول المجمع.

وأضاف أن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة 16 من عناصر الأمن وثلاثة مدنيين، مشيراً إلى أن أفراد الأمن "قاتلوا ببسالة لمدة 12 ساعة تقريباً".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، وحملت الشرطة في بيان مسؤولية الهجوم على متشددين، دون تسمية أي جماعة.

وتعتبر حركة طالبان باكستان، وهي مظلة للعديد من الجماعات الإسلامية السنية، المجموعة الرئيسية النشطة في منطقة الحدود.

وتقول باكستان إن المتشددين ينطلقون من أفغانستان المجاورة، حيث يقومون بتدريب المقاتلين والتخطيط لهجمات، وهو ما تنفيه كابول.