3 قتلى و20 مفقوداً بانهيارات أرضية في إندونيسيا

شفق نيوز- جاكرتا

أعلنت السلطات الإندونيسية، يوم الجمعة، مصرع ثلاثة أشخاص وفقدان 20 آخرين جراء انهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في جزيرة جاوة.

وذكر مسؤولون في بيان أن الأمطار الغزيرة التي انهمرت على مدار عدة أيام في المنطقة نجم عنها انهيارات أرضية ألحقت أضراراً بعشرات المنازل في ثلاث قرى بمقاطعة جاوة الوسطى مساء أمس الخميس.

وأفاد بيان للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث اليوم بأن السلطات الإندونيسية أشارت إلى أنها تعتزم إجلاء السكان من 28 منزلاً بمنطقة معرضة للانهيار الأرضي.

وقال رئيس الوكالة سوهاريانتو: "سنقوم بإجلاء سكان المناطق المعرضة للخطر بحيث يغادروا منازلهم قبل حدوث أي انهيارات أرضية أخرى ووقوع المزيد من الضحايا".

وأضاف أنه تم إرسال 200 رجل إنقاذ ومعدات ثقيلة للمشاركة في البحث.

وأشار رجال الإنقاذ إلى انتشال جثة ثالثة اليوم وقالوا إنهم ما زالوا يبحثون عن 20 آخرين.

وأوضح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، عبدول مهاري، في البيان إن "حالة الأرض غير المستقرة شكلت تحدياً لفريق الإنقاذ في البحث عن الضحايا أثناء ما يسمى بالساعة الذهبية".

ومع ذلك، واصل الفريق المشترك جهوده في البحث والإنقاذ، وتم نشر معدات ثقيلة لتسريع عمليات البحث والإنقاذ.

وتتسبب الأمطار الموسمية الغزيرة، التي تهطل في الفترة من تشرين الأول أكتوبر إلى آذار/ مارس بشكل متكرر في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، لقى أكثر من 20 شخصاً حتفهم بعدما جرفتهم الفيضانات والانهيارات الأرضية بعد هطول أمطار غزيرة في مقاطعة جاوة الوسطى.