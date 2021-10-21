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3 قتلى وعشرات الجرحى بانفجار في مطعم بالصين.. فيديو

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-21T06:11:59+0000
3 قتلى وعشرات الجرحى بانفجار في مطعم بالصين.. فيديو

شفق نيوز/ قتل ثلاثة أشخاص على الاقل وأصيب 33 آخرون، اليوم الخميس، بانفجار قوي هز مطعماً في مدينة شنيانغ شمال شرقي الصين، حسبما أفادت مديرية الدعاية المحلية.

وقالت المديرية إنه يجري التحقيق في سبب الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي الدمار الهائل للمبنى المكون من ثلاثة طوابق، تناثرت حطامه في جميع أنحاء المنطقة، ما أدى إلى تضرر المباني المجاورة وسيارات كانت متوقفة قرب المطعم.

 

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