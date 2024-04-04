3 قتلى بهجمات استهدفت مراكز شرطة جنوب إيران

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام رسمية ايرانية، يوم الخميس، بمقتل ثلاثة رجال أمن على الأقل بينهم نائب رئيس مركز للشرطة بهجمات على مراكز أمنية ومقرات تابعة للحرس الثوري جنوب إيران.

وقالت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء، إن جماعة تطلق على نفسها اسم جيش العدل شنت هجمات على مقرات مركز الشرطة رقم 11 بمدينة تشابهار، أسفرت عن مقتل نائب رئيس مركز الشرطة بالإضافة إلى عنصري أمن آخرين.

وأعلن نائب محافظ سيستان وبلوشستان لشؤون الأمن وتنفيذ القانون علي رضا مرحمتي أن ثلاثة من المدافعين الأمنيين قتلوا حتى الآن نتيجة الهجمات التي استهدفت مساء أمس الأربعاء عدة مقرات عسكرية في جنوب المحافظة.

وقال علي رضا مرحمتي في مقابلة مع مراسل وكالة (إرنا) للأنباء فجر الخميس: "في حوالي الساعة 10:00 مساء يوم الأربعاء (السادسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش)، تعرضت عدة مقار عسكرية لهجمات من قبل مجموعة إرهابية في مدينتي راسك وتشابهار (بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران."

وأضاف: "في ظل جهوزية القوات العسكرية والشرطية تم التصدي للمهاجمين الذين سقط عدد منهم بين قتيل وجريح."

وبين مرحمتي أن الوضع الأمني ​​تحت السيطرة، وأضاف: "إن جماعة "جيش الظلم" (ما يسمى بجيش العدل) التابعة للصهاينة هي التي تبنت هذه الهجمات الإرهابية."