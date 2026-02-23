3 قتلى بقصف أميركي لقارب "تهريب" مخدرات في الكاريبي

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الجيش الأميركي، يوم الاثنين، مقتل ثلاثة أشخاص بعد قصف سفينة في البحر الكاريبي كانت "تشارك في عمليات تهريب مخدرات".

ويأتي هذا الاستهداف بعدما أفاد الجيش الأميركي، الثلاثاء الماضي، بأنه نفذ ضربات أسفرت عن مقتل 11 شخصاً على متن ثلاثة قوارب قال إنها كانت تُستخدم لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ والبحر الكاريبي.

وبدأت الولايات المتحدة استهداف قوارب تشتبه في ضلوعها في التهريب في بداية أيلول/ سبتمبر 2025؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 140 شخصاً وتدمير عشرات القوارب.

وتصر إدارة الرئيس دونالد ترمب على أنها في حالة حرب مع من تسمّيهم "إرهابيي المخدرات" الذين ينشطون في أميركا اللاتينية، لكنها لم تقدم دليلاً قاطعاً على أن القوارب التي تستهدفها متورطة في تهريب المخدرات؛ ما أثار جدلاً حاداً حول قانونية الضربات.