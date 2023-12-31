3 زوارق  تهاجم سفينة جديدة في البحر الأحمر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، عن تلقيها بلاغ بشأن هجوم 3 زوارق على سفينة، على بعد 60 ميلا بحريا شمال غرب ميناء الحديدة اليمني.

ونقلت وكالة رويترز عن الهيئة، أنها تلقت البلاغ من سفينة بعد تعرضها "لهجوم بثلاثة زوارق من ناحية الميناء، وجرى تبادل إطلاق نار، ولا خسائر بين أفراد الطاقم".

يأتي ذلك في ظل استمرار الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران، ضد سفن في البحر الأحمر، في إطار دعمها لحركة حماس في حربها ضد إسرائيل.

وقال الحوثيون إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل.

وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، قد أعلنت بوقت سابق الأحد، أن الولايات المتحدة أسقطت صاروخين باليستيين أطلقا نحو سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر، من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.