3 دول تهدد إسرائيل بعقوبات لوقف الحرب في غزة: ينتهكون القانون الإنساني

شفق نيوز/ دخلت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا، على خط الأزمة في غزة بتحرك كبير، حيث حذر قادة الدول الثلاث، يوم الأربعاء، من اتخاذ إجراءات إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري على غزة، وترفع القيود المفروضة على المساعدات.

وذكر بيان مشترك للدول الثلاث، نشرته الحكومة البريطانية، أن "منع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان المدنيين أمر غير مقبول وينتهك القانون الإنساني الدولي".

وأضاف البيان: "نعارض أي محاولة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ولن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الهدف".

يأتي ذلك مع استمرار الجيش الإسرائيلي في قتل مستلمي المساعدات عبر "مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة من تل أبيب وواشنطن.

ووقعت سلسلة من الأحداث الدامية منذ 27 أيار/ مايو الماضي تاريخ افتتاح مراكز الإغاثة المحدودة التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة ذات تمويل غامض تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وترفض الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية غير حكومية العمل مع هذه المنظمة؛ بسبب مخاوف بشأن إجراءاتها وحيادها.

وبعد 20 شهرا من الحرب الإسرائيلية على غزة، يشهد القطاع الفلسطيني وضعا إنسانيا مُزريا، إذ يعاني سكانه الجوع نتيجة الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ أكثر من شهرين.