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29 حالة إصابة جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-14T11:26:27+0000
29 حالة إصابة جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الخميس تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد19 في مناطق شمال وشرق سوريا.

وقال جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الإصابة هي لــ 15 ذكوراً 14 إناثاً.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة في الحسكة 7 حالة، القامشلي 1، ديرك/المالكية 8، كركي لكي /معبدة 1، كوباني 3، الرقة 4، الطبقة 4، الشهباء 1.

وذكر مصطفى أيضاً أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، في حين أنه تم تسجيل حالتي تعافي.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8314 حالة مؤكدة منها 284 حالة وفاة و1172 حالة شفاء.

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