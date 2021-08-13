27 قتيلا على الأقل بفيضانات تركيا

شفق نيوز/ ارتفعت حصيلة الفيضانات في تركيا إلى 27 قتيلا على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات المسؤولة عن إدارة الكوارث الطبيعية في البلاد، الجمعة.

وتواصل فرق الإغاثة عمليات بحث واسعة عن شخص واحد في عداد المفقودين، وفق ما أوضحت السلطات.

وكانت حصيلة رسمية سابقة، الخميس، أفادت عن مقتل 17 شخصا، وقد وزّع رجال الإنقاذ الطعام ونقلوا آلاف الأشخاص إلى مساكن للطلبة في ظل السيول الجارفة التي اجتاحت العديد من المناطق الواقعة على شواطئ البحر الأسود.

وانهمرت الأمطار الغزيرة على شمال تركيا، فيما لا تزال البلاد تتعافى من حرائق مميتة.

واضطر رجال الإنقاذ إلى إخلاء مستشفى يضم 45 مريضا، أربعة منهم في العناية المركزة، في المنطقة المحيطة بمدينة سينوب الساحلية، الأربعاء.

ونتجت الفيضانات التي أثرت خصوصا على مقاطعات كاستامونو وبارتن وسينوب الواقعة كلها على شواطئ البحر الأسود، عن هطول أمطار غزيرة ليل الثلاثاء - الأربعاء.

وارتفع مستوى المياه في بعض المدن، الأربعاء، إلى أربعة أمتار وفق السلطات وتحولت شوارع بأكملها إلى سيول جرفت سيارات وإشارات مرورية.