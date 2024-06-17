255 يوماً من الحرب.. هجمات إسرائيلية تعصف بقطاع غزة في ثاني أيام العيد

شفق نيوز/ في اليوم الـ 255 للحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، ومع صباح ثاني أيام عيد الأضحى، شهدت مناطق متفرقة في شمال ووسط وجنوبي القطاع سلسلة من الهجمات الإسرائيلية المتفاوتة.

فقد أسفرت إحدى هذه الهجمات عن مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين بعد استهداف شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

بينما توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في محيط الأطراف الجنوبية الشرقية لحي الزيتون وسط قصف كثيف استهدف عدداً من المنازل والمواقع وتحليق مكثف للطائرات المسيرة في أعقاب تجدد الاشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في هذه المنطقة.

وشهدت مناطق أخرى في المحافظة الوسطى بقطاع غزة عمليات قصف مدفعي وجوي مكثف طالت أهدافاً في مخيم النصيرات ودير البلح ووادي غزة وسط القطاع.

أما في جنوب القطاع، وتحديداً في مدينة رفح، فقد أُعلن عن مقتل فلسطيني جراء قصف استهدف منطقة بئر كندا غربي رفح، فيما استمرت التوغلات الإسرائيلية لمناطق وسط وغربي المدينة بالتزامن مع اندلاع اشتباكات مستمرة في هذه المناطق، رغم اعلان الجيش الإسرائيلي عن هدنة تكتيكية يومية لعدة ساعات بهدف تأمين طريق لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

يأتي هذا في وقت نُشرت فيه بعض الصور لقيام الجيش الإسرائيلي بإحراق صالة المغادرين في معبر رفح من الجانب الفلسطيني بشكل كامل.

وكان 10 أشخاص، من بينهم رضيعة، قتلوا وأصيب العشرات، أمس الأحد، في قصف للجيش الإسرائيلي استهدف منزلين بمخيم البريج ومنطقة المواصي وحي الشجاعية وبيت حانون.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن "طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة الخطيب في مخيم البريج (وسط قطاع غزة)، مما أدى لاستشهاد 5 مواطنين من بينهم رضيعة، وإصابة آخرين".

المصدر: سكاي نيوز