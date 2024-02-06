25 قتيلاً وجريحاً بانفجار وسط سوق شعبي في الصومال

شفق نيوز/ أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، يوم الثلاثاء، بأن انفجاراً وقع في سوق شعبي بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن مقتل وإصابة 25 شخصاً على الأقل.

ونقلت الوكالة حسن علي، وهو تاجر في سوق بكارة، وقوله "أحصيت 10 قتلى و15 جريحاً. دُمر متجري بالكامل. الانفجارات وقعت في أربعة أماكن بوسط السوق".

يأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من إعلان قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال استكمال المرحلة الثانية من انسحابها، الذي يشمل 3000 جندي بعد تأخير لأربعة أشهر.

وقالت قوة حفظ السلام، في بيان السبت الماضي، إن "بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) استكملت المرحلة الثانية من الانسحاب والتي تضمنت خفض عديد القوات بمقدار 3000 جندي"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وسلمت "أتميس" 7 قواعد عمليات أمامية للحكومة المدعومة دوليا وأغلقت قاعدتين أخريين.

وتواصل حركة "الشباب" شن هجمات ضد أهداف أمنية ومدنية بما فيها العاصمة، رغم هجوم مضاد للقوات الحكومية وضربات جوية أميركية وعمليات على الأرض لقوة الاتحاد الإفريقي.