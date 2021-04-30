سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد يوم من بدء انسحاب قوات الناتو.. 27 قتيلا جراء انفجار شرق أفغانستان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-30T16:06:08+0000
بعد يوم من بدء انسحاب قوات الناتو.. 27 قتيلا جراء انفجار شرق أفغانستان

شفق نيوز/ أكد مسؤول أفغاني أن 27 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم اليوم الجمعة جراء انفجار قوي دوى في مدينة بل عالم، مركز ولاية لوكر شرق البلاد.

وصرح رئيس مجلس لوكر، حسيب الله ستانيك زاي، لوكالة "رويترز" أن 60 شخصا تعرضوا لإصابات جراء الانفجار.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن الشرطة المحلية تأكيدها أن سيارة مفخخة انفجرت على مقربة من حشد من الناس في بل عالم، مشيرة إلى أن الحادث خلف ستة قتلى على الأقل ولا يزال عشرات الأشخاص تحت أنقاض مبنى تضرر جراء الانفجار.

ويأتي ذلك بعد يوم فقط من بدء حلف الناتو سحب قواته من أفغانستان.

related

45 قتيلاً وجريحاً في هجوم بسيارة مفخخة شرقي أفغانستان

Date: 2020-10-03 12:18:23
45 قتيلاً وجريحاً في هجوم بسيارة مفخخة شرقي أفغانستان

مجزرة دموية بتفجير استهدف عرساً غرب كابول

Date: 2019-08-18 08:29:58
مجزرة دموية بتفجير استهدف عرساً غرب كابول

فيديو وصور.. جرحى بانفجارين في مدينة "سري كانيه"

Date: 2021-02-03 13:45:30
فيديو وصور.. جرحى بانفجارين في مدينة "سري كانيه"

بينهم مسؤولون كبار.. توجيه اتهامات لـ25 شخصاً في انفجار بيروت

Date: 2020-08-14 19:57:30
بينهم مسؤولون كبار.. توجيه اتهامات لـ25 شخصاً في انفجار بيروت

انفجار "عنيف" في عفرين يوقع ضحايا وجرحى

Date: 2020-09-14 15:51:05
انفجار "عنيف" في عفرين يوقع ضحايا وجرحى

في أول مؤتمر صحفي.. بايدن لا يتصور بقاء قوات بلاده في هذه الدولة

Date: 2021-03-25 19:09:40
في أول مؤتمر صحفي.. بايدن لا يتصور بقاء قوات بلاده في هذه الدولة

ترامب يسمي مدينة امريكية "اخطر من افغانستان": هذا محرج لنا كدولة

Date: 2019-10-29 12:20:13
ترامب يسمي مدينة امريكية "اخطر من افغانستان": هذا محرج لنا كدولة

مقتل 3 مسلحين موالين لتركيا بانفجار شمال شرقي سوريا

Date: 2020-11-27 15:28:14
مقتل 3 مسلحين موالين لتركيا بانفجار شمال شرقي سوريا