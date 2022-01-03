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24 قتيلاً وجريحاً من قوات الأسد و"الميليشيات" في كمين لداعش بسوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-03T07:30:27+0000
24 قتيلاً وجريحاً من قوات الأسد و"الميليشيات" في كمين لداعش بسوريا

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، بمقتل وجرح ٢٤ من قوات نظام الرئيس بشار الأسد و"الميليشيات" الموالية له شرقي البلاد.

وقال المرصد في بيان نشره على موقعه الالكتروني، أنه "رصد كميناً جديداً لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بعناصر قوات النظام والميليشيات الموالية لها في البادية السورية".

وأوضح أن "الكمين استهدف رتلا عسكريا مؤلفا من عدة آليات وذلك قرب الحدود الإدارية بين بادية حمص الشرقية وبادية دير الزور الشرقية، في مناطق محطات ضخ النفط T2،T3".

وأضاف المرصد أن "الكمين الذي جرى بالأسلحة الرشاشة تسبب بمقتل 9 عناصر في قوات النظام والفيلق الخامس وميليشيات أخرى، وإصابة 15 آخرين بجراح متفاوتة".

وكان المرصد قد رصد يوم أمس، وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى بادية حمص، وتتألف التعزيزات من عربات عسكرية وأسلحة ثقيلة، إضافة إلى عشرات الجنود.

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