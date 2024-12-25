24 قتيلاً وجريحاً من أفراد الداخلية السورية بكمين "لعناصر من نظام الأسد" في طرطوس

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية السورية، ليل الأربعاء الخميس، مقتل 14 عنصراً وإصابة 10 آخرين من كوادرها إثر تعرضهم لكمين بريف طرطوس.

وقال وزير الداخلية السورية، محمد عبد الرحمن إن القتلى والجرحى سقطوا خلال كمين من "فلول النظام المجرم" في ريف محافظة طرطوس، وأثناء "أدائهم لمهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي".

يأتي ذلك بعد وقت قليل من إعلان الداخلية السورية بوقوع قتيلَين و4 جرحى من قواتها جراء اشتباكات بطرطوس غربي البلاد على خلفية مظاهرات نددت بحرق مقام لشخصية علوية في حلب شمالي سوريا.

وطرطوس الواقعة على البحر الأبيض المتوسط ذات أغلبية تعود للطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي أطاحت به فصائل مسلحة في 8 ديسمبر الجاري، قبل فراره إلى موسكو.